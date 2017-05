"Kuuuurija": Elva elanike suur tüli linnarahva ja linnavalitsuse vahel: kohalikud peavad linna Põhja-Koreaks

Elvas on lahti läinud linnarahva ja linnavalitsuse vahel suur tüli. Kohalikud väidavad, et männimetsaga palistatud Elva on muutunud väikeseks Põhja-Koreaks, kus ​linnaisad sõidavad lihtsalt ​inimeste arvamustest​ ​üle.​ Teisitimõtlejaid on tabanud ähvardused ja inimesed kardavad enda töökohtadest ilma jääda.​

Kogu tüli sai alguse linna soovist, et ​hoolimata 900 allkirjast, ehitatakse linnaelanike tahtmise vastu iidsete puude alla suur autoparkla​, vahendab TV3 saade "Kuuuurija".

“Ütlevad, et tegemist on võltsitud allkirjadega ja nad ei saa neid tõena võtta,” tõdeb kohalik Igor Stalkin. Tänaseks on detailplaneering kinnitatud ja linlased tunnevad end kui petetuna - vaatamata suurest vastuseisust laseb linn ilmselt pargi ikkagi hävitada. Inimesi olevat ähvardatud ning kohaliku kaubanduskeskuse muresid lahendab koguni politsei!

“See park jääb täpselt kahe koolimaja vahele, see on ainus koht, kus meie koolilapsed saavad kokku!” sõnab Igor Skalkin, kes on kohalik elanik ja kodaniku aktivist. “Elva linnaelanikena oleme korduvalt pöördunud linnavalitsuse poole, et see park säiliks, aga selle asemel teeb linn omalt poolt kõik, et toetada kaupmeest. Mul on tugev kahtlus, et tegemist on korruptsiooniga!”

Kui maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Abel võttis volikogus pargi säilimise kaitseks sõna, võeti ta sealt koha pealt maha. “Demokraatia ei loe midagi. Kuu aega tagasi tuli umbusaldusavaldus mittekompetentsuse pärast!” sõnab Rein Abel.