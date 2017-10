Kuus asja, mida kohalikel valimistel jälgida, et mõista Eesti poliitika suurt pilti

Kohalikud valimised löövad silme eest kirjuks, sest eri kohtades on erinevad teemad. Keda huvitab Eesti poliitika suur pilt, peab jälgima alljärgnevaid asju.

1. Keskerakonna tulemus Tallinnas

Keskerakonna jaoks on väga oluline, millise tulemuse erakond Tallinnas saab. Nad jäävad Tallinnas peaaegu kindlasti võimule, sest sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni tegemine annaks neile igal juhul vajalikud hääled. Keskerakond eelistaks aga valitseda üksi. Selle jaoks vajavad nad linnavolikogus 41-42 kohta, et oleks mugav ülekaal.

2. Kuidas läheb Savisaarel ja Tegusal Tallinnal

Mingi protsendi vene valijate hääli võtab Savisaare valimisliit, aga kui palju, on lahtine. Täiesti ennustamatu on, kui palju hääli saavad Tegusa Tallinna inimesed, kes on pannud kampaania alla korralikult raha ja ostnud palju reklaami. Kui Savisaare Liit ja Tegus Tallinn jääb linnavolikogust välja, aga Savisaar saab isikumandaadiga linnavolikogusse, tähendab see sisuliselt, et järgmises linnavolikogus tuleb poliitaritmeetikas arvestada mitte 79, vaid 78 saadikuga.

3. Kas Reformierakond suudab IRLi positsioone üle võtta

Reformierakonna seisukohalt on olulised tulemused üle Eesti. Reformierakond on üritanud IRLi liikmeid kohtadel üle tõmmata, et IRLi positsioone üle võtta. Valimistulemused näitavad, kui edukas Reformierakond on olnud. Seega on Reformierakonnale oluline, et nad suudaksid säilitada võimu oma senistes tugipunktides, nagu Tartu, ja laiendada neid seal, kus seni oli tugev IRL.

Loe veel

Tallinna valimisi pole Reformierakond kunagi ülemäära tähtsaks pidanud. Ka praegu pole Reformierakonnal erilist lootust peale valimisi Tallinnas võimule saada. Küll aga otsustab Reformierakonna tulemus Tallinnas, kas Kristen Michalil on veel kohta suures poliitikas või mitte.

4. Mida suudab Vakra Tallinnas

Sotsiaaldemokraatide toetus on Eestis tervikuna poole väiksem kui Reformierakonnal. Tallinnas näitavad aga küsitlused, et Rainer Vakra isikliku populaarsuse toel on sotside reiting Reformierakonna omale järele jõudmas. Kui sotsid suudavad Vakra juhtimisel teha Tallinnas tulemuse, mis on palju parem kui sotsidel mujal Eestis, võib see avada Vakra ees täiesti uusi võimalusi.

Samuti tuleb hoolikalt jälgida Vakra isiklikku tulemust Nõmmel. Kui ta suudab teha isiklikult hea tulemuse ja tuua edu kogu nimekirjale, ei saa välistada, et sotsidel tekib kiusatus vahetada ebapopulaarne Jevgeni Ossinovski välja populaarse Vakra vastu.

5. Kas IRL suudab hoida oma tugipunkte?

IRL on praegusel ajal maakohtade ja väikelinnade partei. Paljudes sealsetes omavalitsustes on IRLil tugev positsioon. Suurim küsimus IRLile on, kas nad suudavad hoida neid positsioone või mitte. IRL on ka üks erakond, mille üleriigiline valimistulemus on tõeliselt oluline, isegi tähtsam, kui see, kas Tallinnas ületatakse 5 protsendi künnis või mitte.

6. Kui hästi läheb EKRE-l

EKRE-l läheb nendel valimistel kindlasti paremini kui nelja aasta eest. Kui hästi, on lahtine küsimus. Ka EKRE on pigem maakohtade ja väikelinnade erakond. Oluline küsimus on, kui edukalt suudavad nad end taolistes kohtades sisse seada.

Samuti on huvitav jälgida, kas EKRE tulemus sõltub sellest, kui tuntud poliitikuid on nende nimekirjas või viib tugev bränd ka tundmatud isikud volikogudesse. Tuntud kandidaatide puudus on EKRE nõrkus, isegi Tartus ja paljudes Tallinna linnaosades on EKRE kandidaadid tihti täiesti tundmatud. Samuti on huvitav jälgida, kas EKRE toetust suudab mõjutada kõva kampaania, mida nad on teinud Viimsis.