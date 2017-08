Kuursaali omanik Weekendiga seotud skandaalist: süüdi on Pärnu linnavalitsus, kes meid taradega sisse piiras

Weekend festivali aegu taraga sisse piiratud Pärnu Kuursaal sai nädalavahetusel suure kahju osaliseks - suurt käivet oletades varuti toitu, jooki ning kutsuti reedeks-laupäevaks esinejad. Kõik pingutused jooksid aga tühja, kuna ettevõttega eelnevalt kokku leppimata piirati kõrts taradega sisse, takistades potentsiaalsete klientide pääsemist Kuursaali.

Weekend Festival OÜ kõneisik Gunnar Viese sõnab, et festivali korraldustiimil pole probleemiga midagi pistmist. "30. juulil kohtus Henri Lindal (Weekendi tegevjuht - toim) Kuursaali esindajatega ja arutati, kuidas kaubaautod paremini ligi saaks," teatab Viese. "Väide, et keegi polnud ettevõttega toimuvat kooskõlastanud, on pehmelt öeldes naljakas. Rääkimata, et uus asukoht oli ju teada vähemalt pool aastat, linnal oli kogu info olemas ja iga äri oleks saanud viimasegi detaili soovi korral teada."

Kuursaali üks omanikest Katrin Kartau aga räägib, et igasugusest kooskõlastusest oli olukorra puhul asi kaugel. "Püüdlus linnaga kontakti saada osutus täiesti asjatuks," märgib Kartau, kelle sõnul tegeles kõrts omalt poolt aktiivselt linnavalitsuselt info pärimisega juba alates jaanuarist. "Meil on selle kohta omad tõestusmaterjalid olemas."

Lisaks mainis Kartau, et arutelu Lindaliga ei toonud kasu ei kaubaveole ega andnud ka mitte mingisugust vihjet tarade isoleerivale paigutusele.

Pretensioonid on suunatud Kartau sõnul ainult linnavalitsuse vastu, kes vastutas tarade asetsemise eest ning kes ei kaasanud ettevõtet organiseerimisesse.