Kuues maakonnas saab kandideerida erivajadustega inimesi abistavasse vabatahtlike projekti

“Kogukonna tugi oma inimestele on hindamatu, sest tihti on abi juba vestluspartnerist, kes leevendab üksindust ja märkab, kui kujunemas on tõsisem mure. Suurem tähelepanu kogukonnalt võimaldaks eakal või puudega inimesel tunda end väärtuslikuna, saada õigeaegset abi ning seeläbi elada kauem oma kodus ja ennetada hooldekodusse sattumist,” selgitas minister Iva.

„Peame arvestama, et kogukondlik tegevus ei teki üleöö ja iseenesest. Saame õppida teistelt elualadelt, kus vabatahtlike kaasamine on tavapärane ja selle taga on järjepidev töö, et läbi kogukondliku tegevuse pakkuda ka vabatahtlikule endale arenguvõimalusi. Inimesed ise on valmis ühiskonda rohkem panustama ning nüüd on loomisel ka selgem süsteem, kuidas seda sotsiaalvaldkonnas teha.”

Projektis osalevates maakondades viis Kodukant septembri jooksul läbi kohalikele omavalitsustele ning teistele sotsiaalpartneritele suunatud seminarid, kus tutvustati vabatahtlike kaasamismudelit.

Täiendav info projekti kohta