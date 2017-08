Kuueaastase tütre missivõistlusele saatnud ema: "Ajudeta oled või," nähvas moekooli omanik mu lapsele

Eile toimus laste Lindakivi kultuurikeskuses laste missivõistlus Little Miss Estonia & Little Mister Estonia 2017, milles võistlesid talendikad noored vanuses 5-12. Peaauhinnaks võistlemine Hollywoodis. Finaalile eelnesid aga treeningpäevad, milles mõne lapsevanema arvates laste suunas kohatut kõnepruuki kasutati.

Võistlusest osa võtnud lapse ema Liis rääkis Delfile, et tema tütre käest olevat laupäeval treeningu läbiviija küsinud: "kas sa oled ajudeta?" mispeale tüdruk vastas, et ei ole. "Kasuta siis neid," nähvas juhendaja vastu.

"Lapsega suheldi inglise, eesti ja vene keeles segamini. Laps ei saanud sellest aru ja moekooli omanik küsis, kas sa oled ajudeta," ütles Liis. Treeningtund sai läbi kella viieks, ent tüdruk visati koos aasta jagu noorema tüdrukuga tunnist välja enne kella nelja.

Kui tund läbi sai, helistas Liis moekooli omanikule ja küsis, miks tunnis lapsi sõimati ja mis põhjusel nad välja visati. "Keegi ei ole sõimanud," tuli vastuseks. Liis suhtles ka teiste lastevanematega, kes tema sõnul kinnitasid, et ka nemad kuulsid sõimamisest.

Järgmisel päeval toimuva finaali kohta 6-aastasele juhiseid ei jagatud. Hoopis tuli pühapäeva varahommikul kella poole viie ajal e-mail, et laps on võistluselt eemaldatud. Põhjuseks: laps segas tundi.

Üritust korraldavaks moekooliks on laste modelliagentuur Star Kids. Agentuuri omaniku Ireni Erbi sõnul rikkus üks laps ja tema vanem tõsiselt konkursi reegleid ja olid seetõttu finaalist diskvalifitseeritud.

"Eile oli finaalipäeval finalistidel suurejooneline show, sõbralik pidu ja palju kingitusi, kõik on õnnelikud. Võib-olla seetõttu hakkab diskvalifitseeritud finalist midagi välja mõtlema ja draamat tekitama," kirjutas Erbi Delfile. Erbi sõnul on selline juhtum igapäevane asi.

Kuid kõnealust ebasündsat dialoogi kinnitab ka teine lapsevanem, kes oma tütre heaolu huvides otsustas anonüümseks jääda. Lapsevanemale rääkis pahatahtlikust dialoogist tema tütar, kes samuti võistlusest osa võttis. Sest lapsevanemaid treeningutele ei lubatud. Tema laps aga osales ka finaalis, seega ei ole tal justkui põhjust "draamat" tekitada.

Anonüümse lapsevanema sõnul on üldse korralduslik pool kahtlane. "Lepingu järgi on korraldajatel kõik õigused ja sina ei tohi midagi küsida. Kui sa midagi küsid, mis on juba öeldud, võetakse kohe lapsel 20% punkte maha," räägib ta. Lisaks liigub info ürituse kohta väga kahtlastel kellaaegadel. "Õhtul kell pool 12 saadetakse info järgmise päeva kohta," toob ta näiteks. Samale asjale juhtis tähelepanu ka Liis. "Lisaks veel võistles Star Kidsi enda töötaja laps, kes sai ka piisavalt auhindu," jätkas finaalis osalenud lapse ema. Eriskummaliseks peab ta ka seda, et too töötaja laps oli nelja-aastane, ehkki konkursi reglement lubas lapsi alates viiendast eluaastast.

Samuti jättis tema sõnul soovida finaali korraldus. Esialgse plaani järgi pidi üritus toimuma kella 16-19, kuid lapsevanema sõnul kestis üritus hoopis hilisõhtuni ja sisaldas kahetunnist pausi, mis tegelikult pidi olema neli korda lühem. Mitte mingisugust vabandust ega põhjendust ei öeldud. "Lapsed olid seal kella poole ühest saati ja üritus lõppes kell 21:50. Kujutate ette, missugused need viie-aastased seal välja nägid."

Ireni Erbi ei soostunud ajapuudusele viidates telefoni teel kaebusi kommenteerima. Esialgsele arupärimisele vastas ta meili vahendusel paari lausega ning lisas juurde ka hästi monteeritud moekooli promovideo, mis pidi ilmestama tema käe all õppivate noorte rahulolu.