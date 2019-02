Kuue erakonna juhid loobusid Katrin Lusti juhitavas valimisdebatis osalemast

Reformirakonna juht Kaja Kallas, Eesti 200 juht Kristina Kallas, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, SDE esimees Jevgeni Ossinovski, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja EKRE esimees Mart Helme kinnitavad, et peavad vaba ja vastutustundliku ajakirjanduse rolli valimiseelsel perioodil ülioluliseks, sest tänu meedia igapäevatööle saavad valijad aimu sellest, millised on Eesti ees seisvad väljakutsed lähiaastatel ning missuguseid lahendusi erinevad poliitilised erakonnad nendega tegelemiseks välja pakuvad.

"Kahtlemata on debatid – olgu trükiajakirjanduses, raadios või televisioonis – üks paremaid ajakirjanduslikke formaate eri ilmavaadete esitlemiseks. Viimastel nädalatel on poliitdebattide arv mõistetavalt mitmekordistunud, et valijal oleks veelgi lihtsam kujundada oma valimiseelistus ning teha 3. märtsil lõplik valik," seisab pöördumises.

"Küll aga ei ole me nõus sellega, et Kanal 2 on otsustanud valimiseelses teledebatis loobuda usaldusväärsetest saatejuhtidest, kellel on vajalikud teadmised ja kogemus poliitilise debati juhtimiseks. Selle asemel kutsutakse erakondade juhte saatesse, kus kesksel kohal on meelelahutus," märkisid erakondade juhid. "Meie hinnangul naeruvääristab see riigikogu valimisi kui demokraatliku ühiskonna üht olulisemat instituuti. Seetõttu oleme otsustanud lükata Kanal 2 kutse saatesse tagasi."