Kuu jagu hiljem: Tartu ülikool pole jätkuvalt vastanud Martin Halliku kaebusele, Hallik pöördus töövaidluskomisjoni

Hallikul paluti pakkida oma asjad ning lahkuda raamatukogust mõnekümne minuti vältel. Talle ei esitatud ühtegi tõendit süüdistuste kohta, mis talle esitati.

Ülikool keeldus ka hiljem tõendeid avalikustamast või vastamast kaebusele. Lextali advokaadibüroo advokaadi Kristi Silla sõnul, kes Hallikut esindab, jätkab ülikool tänaseni vaikivat poliitikat - esitatud pole tõendeid ega vastatud Halliku kaebusele vastanud.

Hallik pöördus töövaidluskomisjoni, kus vaidlustas oma vallandamise. Asja arutamine kuulutati kinniseks.

Hallik on varasemalt avaldanud, et on valmis oma õiguste kaitsmiseks pöörduma kohtusse.

Vallandamiseni võis Delfi andmetel viia Halliku ebasünnis käitumine raamatukogu mullusel jõulupeol ning välislähetustel. Halliku suhted ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassiliga on samuti kolleegide sõnul olnud pingelised, seejuures kuulub raamatukogu teadusprorektori vastutusalasse.