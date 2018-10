Kütuseaktsiisi langetamise aktsiooni veab kunstnik, kes kasutas vähihaige lapse portreed perekonna keelu kiuste oma huvides

Facebooki grupis kutsutakse kütuseaktsiisi langetamise aktsiooni ka rahaliselt toetama ning lisatud on Toomas Reisalu arvelduskonto number.

Postituse juurde ilmus ka hoiatus, et Reisalu näol on tegemist petturiga ja aktsiooni rahalise toetamise üleskutse on järjekordne petuskeem. Veidi hiljem oli hoiatus kustutatud ja selle kirjutaja blokeeritud.

Foto: Kuvatõmmis

Tänaseks on hoiatustega postitusi jagatud sadu kordi. Ka Delfini on jõudnud mitmed vihjed, et Reisalu näol on tegemist väidetava petisega.

Delfi küsimustele, milleks kogutud raha täpselt kasutada kavatsetakse ja kui palju raha juba laekunud on, ei andnud Reisalu konkreetseid vastuseid, vaid soovitas ajakirjanikul korduvalt "postitust lugeda". Nimetet postituses seisavad küllaltki abstraktsed võimalikud kuluartiklid nagu "et aktsioon oleks mõjusam" ja "plaanis avaldada ka meedias reklaame". Küsimusele, missuguses vormis reklaamipinda osta on kavas, Reisalu vastata ei osanud.