Küttepuude hind saab igal kuul hagu alla, käes on rekordtase

Kalli hinna taga on müüjate ülemöödunudaastane motivatsioonipuudus ja mullune vesine talv, kirjutab ERR.ee.

Septembri lõpu seisuga oli mulluse III kvartaliga võrreldes hinnatõus juba 31,1 protsenti, ent oktoobris on see veelgi jätkunud, nii et kolmemeetrise segaümarpuidu hind on nüüdseks keskmiselt 31,99 eurot (septembri lõpus veel 31,71).

Tee uue hinnarekordini ei ole tulnud äkki - küttepuidu hind alustas kasvu juba 2017. aasta alguses, kerkides tasapisi iga kuuga. Vähem kui kahe aastaga on hind kerkinud kokku 57 protsenti.

Täistekst uudisteportaalis ERR.ee