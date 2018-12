Küsitlus: kui kindlad saavad erakonnad oma toetajatele olla?

Selgub, et kõige kindlamad on oma valikus EKRE ja Keskerakonna toetajad, samas märkimisväärse reitinguni jõudnud Eesti 200 seis tundub ebakindel. Küsitluse viis novembri lõpus läbi

Inimestele esitati küsimus: “Milline väärtus skaalal 0-st 10-ni iseloomustab kõige paremini tõenäosust, et Te üldse kunagi annate oma hääle järgnevatele erakondadele?”.

Võimalik oli hinnata oma hääletamise tõenäosust lisaks parlamendis esindatud erakondadele Roheliste, Eesti 200 ja Elurikkuse Erakonna kohta.

Lisaks küsiti inimestelt tavapärane erakondliku eelistuse küsimus: “Kui järgmisel pühapäeval toimuksid Riigikogu valimised, siis millise erakonna poolt Te oma hääle annaksite?”

Valimiskünnist ületavate erakondade kindlate toetajate osakaal: (vastajad, kes hindavad tõenäosust enda eelistatud erakonna poolt hääletada skaalapunktiga 10):

EKRE-l 65%

Keskerakonnal 62%

Reformierakonnal 50%

Isamaal 48%

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 47%

Eesti 200-l 22%

“EKRE ja Keskerakonna arvelt on teistel erakondadelkõigekeerulisem oma toetust kasvatada, kuna nende toetajate seas on enim neid, kel puuduvad praegusele eelistusele alternatiivid,“ märkis Paas. “Samas Eesti 200 toetajate puhul pole praegune eelistus kuigi kindel ning see võib lõpuks mõne muu erakonna poole kalduda.”

Sama küsimus esitati uuringus vastajatele ka jaanuaris. Aasta algusega võrreldes on kindlate toetajate osakaal kasvanud EKRE-l, Keskerakonnal ja SDE-l.

Samas Reformierakonnal ja Isamaal on see jäänud põhimõtteliselt samaks. Vabaerakonna kindlate toetajate osakaal oli aasta alguses 22% ja tänasel päeval sisuliselt olematu.