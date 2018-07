Küsitlus: kõige populaarsem on Keskerakonna valimislubadus

EKRE küsimus oli: “Kas leiate, et kohtunikud peaks olema kodanike poolt valitavad?”. Seda toetas 38% vastajatest, EKRE valijatest 67%.

Reformierakonna küsimus oli: “Kuivõrd Teie toetate ideed, et 500-eurone maksuvaba tulu kehtiks kõigile ja mitte ainult kuni 1200 eurot teenivale inimesele?”

Sellele väljendas oetust 61% kõikidest vastajatest, 71% Reformierakonna valijatest.

Isamaa soovis näha toetust järgmisele ideele: “Kuivõrd toetate ideed, et teise pensionisambaga liitumine oleks vabatahtlik?”

Mõtet toetas 68% küsitluses osalenud inimestest, 70% Isamaa valijatest.

SDE küsimust ei saatnud ning inimestele pakuti välja "Kuivõrd toetate ideed luua igale sündivale lapsele iseseisva elu alustamiseks tuleviku fond, kuhu panustaksid nii riik kui lapsevanemad?”

Ideed toetas 72% kõikidest vastajatest, 76% SDE valijatest.

Samuti ei pakkunud küsimust Vabaerakond ja inimestele esitati “Kas toetate ideed, et Vabariigi Valitsuses oleks praeguse 15 ministri asemel 12 ministrit?”

Ideed toetas 81% kõikidest vastanutest, 87% Vabaerakonna valijatest.

Vastajatel oli kõige keerulisem seisukohta võtta EKRE idee suhtes, mille puhul 19% vastajatest valis variandi „Ei oska öelda“. Samuti olid teistest keerulisemad pensionisambaga liitumist puudutav küsimus (15% „Ei oska öelda“) ja ministrite arvu puudutab küsimus (13% „Ei oska öelda“).

Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas kommenteerib, et vara on ühe idee populaarsuse põhjal järeldusi teha, et kes nüüd selle toel kui hea tulemuse teeb. Lisaks üldisele toetusele peaks idee lahendama probleemi, mida inimesed isiklikult või ühiskonnas olulisena tajuvad.

“Samas võimaldab küsitlus muidugi anda esimesed hinnangud selle kohta, kui hästi erakonnad valimiskampaaniaks valmis on. Viie erakonna pakutud idee puhul näeme siinkohal üsna laialdast ühiskondliku toetust, mis võiks võimaldada üksteiselt häälte võitmist.

Samas EKRE idee tundub olevat populaarne eelkõige nende endi valijate seas, mis võiks olla nii öelda olemasolevat valijaskonda kinnistav idee,” jätkab Paas.

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel veebikeskkonnas läbi Turu-Uuringute AS vahemikus 18.-25. juunil. Sellele vastas 1017 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.