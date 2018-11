Küsime justiitsministrilt: mis juhtuks, kui seadus ei kohustaks enam elatist maksma?

Minister ütleb, et elatis jääb esialgu alampalgast sõltuma. "Mõte on aga loobuda edaspidi jäigast, fikseeritud piirist. Püüame koostöös sotsiaalministeeriumiga saada vastuse, mis see keskmine kulu oleks, mida mõlemad vanemad peaksid ühiselt panustama, et lapsele oleksid tagatud normaalsed tingimused."

Riik peaks aitama igatahes elatist välja nõuda. "Täiskasvanud inimesed peaksid olema üle sellest valust, mida tõi pere purunemine, mis selleni viis või millised on omavahelised suhted hiljem. Nad peaksid mõistma, et tegutsetakse ühise huvi nimel ja selleks on nende oma laps. Kui sellest aru ei saada, peab riik seisma kõrval ja aitama elatist välja nõuda."

