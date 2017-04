Kus tohib drooni lennutada ja kas ühes kohas võib neid õhku tõusta ka mitu?

Droonide lennutamise hooaeg on algamas, mistõttu on paslik tähele panna, kus drooniga lennata tohib. Õigupoolest tohib lennata igal pool, mõnel pool peab lennu lihtsalt lennuametiga esmalt kooskõlastama.

Kui suuremad linnad välja arvata, pole droonide lennutamiseks Eestis enamasti piiranguid. Möödunud aasta suveni tuli Tallinnas ja selle lähiümbruses iga droonilend lennuametiga kooskõlastada, kuid eelmise aasta juulis loodi Tallinna lähialasse Tsoon 9, kus võib droone lennutada ilma, et seda lennuameti ja vastutava lennuliiklusteenindusüksusega iga kord kooskõlastama peaks. Tsoonis 9 ilma kooskõlastuseta droonitamiseks tuleb osaleda lennuameti infotunnis ja esitada uus ühekordse loa taotlus.

Tallinna lähialas on aga keset Tsoon 9 kikilipsukujuline CTR kontrollitud õhuruumiosa, kus drooniga lendamine tuleb lennuametiga jätkuvalt kooskõlastada ja lennujuhtimistorniga kontakteeruda. Kui mõni droonientusiast arvab, et korraga tohib ühes piirkonnas lennata vaid üks droon, siis tegelikult pole see nii – lendama peab lihtsalt nii, et inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid ohtu ei pane. Loogiliselt võttes tähendab see teisest õhus olevast droonist piisava kauguse hoidmist.

Foto: Lennuamet

„Kooskõlastuse andmisel lähtutakse mõjust lennuliiklusele. Kuna ülejäänud mittekontrollitavas õhuruumis, kus lennuameti ühekordset luba pole nõutud, ja ka Tsoonis 9 võib vabalt ilma lennuameti kooskõlastuseta mitu mehitamata õhusõidukit ühes ja samas piirkonnas lennutada, siis ei ole põhjust kooskõlastust nõudvas piirkonnas sellist tegevust piirata. Kooskõlastust nõudev ala on jäetud eelkõige eesmärgiga hajutada paremini mehitamata õhusõidukeid mehitatud õhusõidukitest, mitte üksteisest,” selgitas lennuameti lennutegevuse osakonna vaneminspektor Karl Rattassep.

Sel aastal on lennuametile seoses droonidega laekunud alla kümne teate. Teateid saabub näiteks selle kohta, et keegi lennutab drooni seal, kus teataja meelest seda teha ei tohi, või et keegi on jätnud lennu ametiga kooskõlastamata. „Üldiselt on nii, et paremate ilmade saabudes kasvab ka taoliste teadete arv,” sõnas Rattassep. „Kõige tõenäolisemalt teavitavadki taolistest juhtumitest just mehitamata õhusõidukite käitajad ise, kuna nad on informeeritumad käitamisest ja näevad paremini, mis toimub.”