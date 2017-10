Kus on rahandusminister Tõniste, kui arutatakse riigieelarvet? Miks asendab teda Sester?

Tänases ETV saates Foorum arutati järgmise aasta riigieelarvet. IRLi esindaja Sven Sester esines säravalt, domineeris saadet, pildus numbreid ja vahelemärkuseid. Tegelikult on Sester eelmine rahandusminister, tema järeltulija, ametisolev rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) on puhkusel.

Telefonile vastanud Tõniste oli üllatunud, et keegi õhtul peale üheksat tema käest kommentaari küsib.

Tõniste: Vaadake, mis kell on. Kuulge! Aga mis täna oli?

Delfi: ETVs lõppes just Foorumi saade. Kas vaatasite seda?

Tõniste: Ma olen praegu välismaal üldse ära, ei ole vaadanud kahjuks midagi. Ei ole kursis ka millegagi, kardan sellepärast, et ei oska vastata midagi.

Delfi: Olete lähetuses?

Tõniste: Väga vabandan, olen ära praegu.

Delfi: Kui tohib küsida, kus te lähetuses olete?

Tõniste: Jah, teeme nii, aitäh teile!

Foorumi saatesse esinejate valimine on traditsiooniliselt olnud parteide pärusmaa. IRLi peasekretär Priit Sibul ütles, et tema teada pöördus Foorumi saatejuht Andres Kuusk otse Sesteri poole, Tõniste on aga puhkusel.