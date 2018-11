Kus me oleme ja kuidas me siia sattusime? Hämmelduses sotsid vaatavad valitsuskriisiga tõtt

Ossinovski teatas eile õhtul, et Ratas peab valima, kas valitseb koos Isamaa või sotsiaaldemokraatidega. Ossinovski parteikaaslased ei kiirusta aga koos temaga opositsiooni hüppama.

Sotsiaaldemokraatide juhatuse liikmed Indrek Saar, Maris Sild, Anto Liivat ja Reili Rand andsid täna ja eile Delfile ja teistele väljaannetele sisuliselt ühesuguse vastuse: peaminister Ratas peab olukorra lahendama ja justiitsminister Reinsalu peab lahkuma. Mis aga juhtub siis, kui Ratas ei tee nii, nagu sotsid tahavad? Kas sotsid on valmis opositsiooniks?

Seda on seni toetanud vaid Ossinovski ja Liivat. Viimane ütles, et kui Reinsalu lahkub, võib koos Isamaaga jätkata küll, aga koos Reinsaluga on sotsidel raske koalitsioonis jätkata. Liivatil pole aga erinevalt paljudest teistest juhtivatest sotsidest poliitilist ametikohta, mis tema motiive mõjutaks.

Homme toimub Ratase kohtumine Ossinovski ja Isamaa juht Helir-Valdor Seederiga. Viimane läheb kohtumisele olukorras, kus erakond on ühtselt tema selja taga ja taganeda ta ilmselt ei kavatse. Ossinovski puhul pole see nii kindel ja seda teab päris hästi ka Ratas, kes on ilmselt kasutanud vahepealset aega selleks, et võimalikult paljudega suhelda ja meeleolusid kaardistada.

Loe veel

Ratase jaoks on olukord keeruline. Tema valitsus muutus lahkuvate poliitikute tõttu juba mõne aja eest vähemusvalitsuseks, teda ennast aga kritiseeritakse otsustamatuse eest. Reedel otsustas ta kriisi lahendamist edasi lükata. Peale homset kohtumist on tema jaoks aeg näidata, kuidas ta olukorra lahendada kavatseb. Tema valitsusaja lõpp on järjest kaootilisem, kõige hullem oleks tema jaoks, kui riigikogu ei suudaks riigieelarvet vastu võtta. Riigi toimimist see oluliselt ei segaks, küll aga oleks see esmakordne taasiseseisvunud Eesti ajaloos ja märgistaks Ratase igaveseks kui ebaõnnestuja.

Vastu valimisi oleks see Ratase jaoks väga õnnetu olukord, mistõttu tal on vaja oma valitsus koos hoida. Parima võimaluse võivad talle selleks pakkuda need sotsid, kellega Ossinovski oma ultimaatumit läbi ei arutanud ja kes ei leia, et sotsid peaksid kolm kuud enne valimisi koalitsioonist lahkuma. Praeguse seisuga pole selge, kui palju neid olla võiks.

Küll aga on üks ajalooline pretsedent selle kohta, mis juhtus eelviimane kord, kui Ossinovski soovis valitsusest lahkuda. 2015. aasta suvel ei soovinud ta olla Reformierakonnaga valitsuses ja pani sotsiaaldemokraatide volikogul hääletusele ettepaneku koalitsioonist lahkuda. Häältega 35-25 otsustasid sotsid jääda valitsusse.

Esmaspäeva hommikul koguneb sotside fraktsioon. Sealt saab esimese märgi sellest, mida arvavad teised sotsiaaldemokraadid Ossinovski üleskutsest koos temaga opositsiooni hüpata. Õhtul toimub erakonna juhatuse koosolek, kuhu kuulub ka omajagu neid, kes ei kuulu riigikogusse. Seejärel vajab valitsusest lahkumine ilmselt ka seekord volikogu toetust.

KOMMENTAARID:

Maris Sild

Praegune olukord on tekkinud, sest Vabariigi Valitsuse liige on oma tegevusega seadnud kahtluse alla Eesti välispoliitilise kursi ja sellega valitsuse koostöövõime. Valitsuses on tõsine lõhe ühtse välissuhtluse osas. Seni, kuni seda ühtsust pole, ei toimi ka valitsus. Sotsiaaldemokraatidel ei ole kavatsust valitsusest lahkuda ning me ootame peaministrilt tekkinud olukorra lahendamist.

Reili Rand

Valitsuses on tõsine lõhe ühtse välispoliitilise kursi osas, mille järgimist oleme üksteiselt nõudnud ja avalikkusele kinnitanud ka koalitsioonilepinguga. Taasiseseisvumisest alates on Eesti välissuhtluses suudetud hoida ühtset joont ja selle tulemusena on kasvanud ka meie usaldusväärsus liitlaste seas. Praegu on see saanud Reinsalu tegevuse tõttu tõsise tagasilöögi, mistõttu ei ole meil ka toimivat valitsust. Sotsiaaldemokraadid ootavad peaministrilt tekkinud olukorra lahendamist. Homme toimub koalitsioonierakondade esimeeste kohtumine. Sotsiaaldemokraadid arutavad olukorda esmaspäeva õhtul toimuval juhatuse koosolekul.