Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre postitas sotsiaalvõrgustikku Twitter pildid sellest, kuidas kurjategijate tabamiseks üles pandud kaamera ette jäi hoopis metsarahvas.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et politsei ei saa avaldada infot, kuhu ja milliste kurjategijate tabamiseks metsloomad jäädvustanud kaamera üles on pandud. Seega loodame, et kaamera millalgi lähitulevikus ka oma algse eesmärgi täidab.