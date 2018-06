Kurjategijad murdsid Kohtla-Järve, Paide ja Viljandi linna arvutisüsteemidesse

Täna tuli välja Riigikontrolli audit kohalike omavalitsuse IT-võimekuse kohta, millest selgub muu kõrval, et kümnest kontrollitud omavalitsusest koguni kolm on olnud hädas arvutisse pugenud lunavaraga.

Kahes omavalitsuses õnnestus lunavaraga krüpteeritud töökohaarvuti kõik andmed taastada, aga ühes mitte, kuna osa andmeid ei olnud varundatud, selgub auditist.

„Lunavaraintsidendiga kokkupuutumise kogemus oli auditeeritud kümnest omavalitsusest kolmel - Kohtla-Järve linnal, Paide linnal ja Viljandi vallal. Nii Kohtla-Järvel kui ka Paides krüpteeriti ära üks tööjaam, kuid kuna andmed olid varundatud, siis olulist kahju sellest ei tekkinud. Juhtum, kus osaliselt jäädi mittekriitilistest andmetest ilma, pärineb Viljandi ühest allasutusest,“ ütles Delfile Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson.

Veel tõid auditeeritud omavalitsused intervjuudes välja, et nende sisevõrkude nõrki kohti otsitakse agaralt ja sageli. Proovitakse siseneda ka eelseadistatud paroolidega seadmetesse (näiteks tulemüüri). Oli näiteid, kus omavalitsuse sisevõrku on ühe kuu jooksul proovitud pääseda 4000–5000 erineva välise seadmega. Ühe auditeeritud omavalitsuse veebilehe kaudu said pahalased välja saata rämpskirju, sest veebilehe tarkvaraversioon oli uuendamata.