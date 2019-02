Kuressaare haiglas hakatakse õdesid välja õpetama

Õpet korraldamiseks sõlmisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Kuressaare Haigla SA ja Eesti Õdede Liit koostöölepingu. Haigla annab omalt poolt õe õppeks vajalikud õppeklassid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kuressaare haiglas alustavasse õpperühma võetakse kõrgkooli suvise vastuvõtu raames vastu 30 üliõpilast, õppetöö algab septembris 2019 ja kestab 3,5 aastat.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernitsa sõnul on tervishoiu valdkonna hariduse võimaldamine erinevates regioonides kõrgkooli üheks missiooniks. “Kõrgkool saab regioonis õpet läbi viia, kui kohalik omavalitsus ja tööandjad innustunult toetavad ning on olemas potentsiaalsed õppijad. Saaremaal oleme õdede õpet juba korraldanud ja kogemus oli väga motiveeriv,” lisas rektor.

“Positiivseid aspekte on väga palju, millest olulisim on järelkasvu võimalus haiglale,” kommenteeris Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. “Unustada ei saa ka regionaalpoliitilist aspekti - gümnaasiumi lõpetajatel on võimalus kõrgharidus omandada kodukohas,” lisas Märt Kõlli.

Eesti Õdede Liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on õdesid Euroopas vaja kõikjal, nüüd ja tulevikus, sest tegemist on kutsealaga, mida näiteks robotid asendada ei suuda. “Tunnustame tööandjat, kes mõtleb ja arvestab juba täna kuidas tagada haiglas tulevikus kvalifitseeritud personal ning on valmis panustama õppetegevusse kodu lähedal,” ütles asepresident Gerli Liivet.