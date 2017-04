Kuressaare gümnaasiumi äkkrünnaku õppus lõppes laste šoki ja pisaratega: mõnel lapsel tuli koguni paljaste säärtega õuekülma trotsida

Teisipäeval toimus Kuressaare gümnaasiumis äkkrünnaku õppus, mida pole Saaremaal sellises mastaabis varem korraldatud. 2,5-tunnine õppus kujunes kooliperele oodatust keerulisemaks, sest lapsed pidid pissima prügikasti ja kraanikaussi ning mõnel tuli koguni paljaste säärtega õuekülma trotsida.

Õppuse legendi kohaselt sisenesid kaks relvastatud meest koolimajja, kirjutab Meie Maa.

Kooliperet sunniti end klassidesse lukustama, tualetti kasutada ei saanud ja aknaid avada ei tohtinud. Samuti pidid lapsed välja lülitama oma mobiiltelefonid. See tõi mitmetunniseks veninud õppusel omakorda kaasa ebainimlikke olukordi.

Õpetajad palusid, et tüdrukud pissiksid prügikasti ja poisid kraanikaussi. Ühes esimeses klassis juhtus nii, et klass pööras selja ja tüdruk tõstis seeliku üles, et häda prügikasti teha, kuid samal hetkel koputas klassi uksele õppusel osalenud politseinik. Õpilased pöörasid end seepeale muidugi ringi. Nii jäi tüdruk poolpaljalt terve klassi ees häbisse.

“See aeg venis nii pikaks. Isegi mina ei teadnud ette, kui palju see aega võtab,” ütles Kuressaare gümnaasiumi esimese klassi õpetaja. Ta tõdes, et lastega oli raske hakkama saada.

“Ma kuulsin, et mõni oli veel pärast kodus nutnud ja väga paanikas olnud. Mõni lapsevanem küsis, kas stressi mahavõtmise loengut ei olnud. Aga see oleks vist ka mõeldamatu, oleks hoidnud lapsi veel kauem kinni. See oli esmakordne kogemus õpetajatele ja lastele. Kui nüüd midagi sellist veel peaks ette tulema, siis ma oskan ise ka teistmoodi mõelda ja planeerida. See oli raske, see oli tõesti väga raske õppus,” rääkis klassijuhataja.

Ta ütles veel, et õhku jäi klassis aina vähemaks, aga aknaid ei lubatud avada. Õppusi peab ta küll vajalikuks, kuid esimese klassi lapsi hoiti tema hinnangul liiga kaua kinni. Lapsed pidid jääma kooli oluliselt kauemaks, kui tunniplaan ette nägi.

