Kunstnik kasutab vähihaige lapse portreed perekonna keelu kiuste oma huvides

Vähihaigest tüdrukust pildi maalinud harrastuskunstnik kasutab taiest iseendale annetuste kogumiseks, tüdruku vanemate palvetele mitte kasutada nende tütre pilti enda hüvanguks mees ei reageeri.

Äärmiselt veider ja perekonnale ilmselgelt raske vastasseis algas oktoobris, kui vähiravifond „Kingitud Elu“ 7-aastase Annabeli raviks annetusi kogus. Kampaaniast sai innustust ka kunstnik Toomas Reisalu, kes tüdrukust foto järgi pildi maalis ja seda nüüd enesereklaamiks kasutab. „MAALI ALGHIND - 1500 eurot. Maali nimi "Eestimaa ingel", maali kõrgus 50 ja laius 70 cm, õlimaal, lõuendil,“ seisab Facebookis küllaltki raskestimõistetavas kuulutuses, kus kunstnik muu kõrval ka oma rahavajadust põhjendab ja kõigile postituse jagajaile 500-euro väärtuses kingitust (mõnda oma kunstitööd) lubab.

Ootuspäraselt pole Annabeli vanemad sugugi rahul, et kunstnik nende tütrest loata pildi maalis, veel vähem, et ta seda internetis müüb ja müügikuulutuse all oma rasket elu kirjeldab.

“Oleme Toomasega korduvalt ühenduses olnud. Pärast seda, kui ta esimest korda Annabeli maali Facebookis müüa pakkus, võtsime temaga ühendust ning soovisime maali endale soetada ja palusime tal meie lapse pilti rohkem internetis mitte kasutada,“ kirjeldavad Annabeli vanemad Marianne Lõhmus ja isa Allar Sepp olukorra senist kulgu. „Esialgu tundus, et asi jääb sinnapaika, kuid peagi alustas ta Annabeli pildiga annetuste kogumist, kuna ta visatakse sotsiaalkorterist tänavale. Lisaks reklaamis ta oma raamatu esitlust Annabeli pildiga – kuigi raamatul ei ole lapsega seost. Nüüd on maal juba oksjonil. Mitmes postituses on annetuste asemele tekkinud hoopis 500 eurone võiduvõimalus,“ pahandavad vanemad.

Nad on mõistagi palunud kunstnikul säärane tegevus lõpetada, ent tulu pole sellest sündinud: „Oleme väga viisakalt ja korduvalt palunud tal selline tegevus lõpetada, sama on teinud erinevates kommentaarides meie sõbrad-sugulased-tuttavad, kõik, kes julgevad sõna võtta, blokeeritakse. Avalduse oleme teinud ka politseisse, teada saamaks, kas ja milliste organite poole peaksime sellise tegevuse lõpetamiseks pöörduma.“

Delfi vestles ka veidra olukorra käima tõmmanud kunstnikuga, ent situatsioon ei muutunud kuigivõrd selgemaks. Toomas Reisalu rõhutas, et maali näol on tegemist tema loominguga, mida tal on õigus müüa või kinkida, olgu seal siis kujutatud keda iganes.