Kunstikooli direktori vale: müstiliselt laekunud 15 000 eurot linnahalli värvimiseks tuli tegelikult koolijuhi enda taotluse peale

Kunstikooli direktor Mari-Liis Sults väitis ennist, et ei tea koolile laekunud 15 000 eurost midagi, tegelikult taotles aga seda raha linnavalitsuselt juba märtsis, et linnahall üle värvida.

"See raha tuli minu eelarvesse mitte ühegi taotluseta," ütles Tallinna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults eile "Aktuaalsele kaamerale". Sultsi sõnul tuli raha laekumine tema jaoks üllatusena.

Sults lubas, et see raha ei ole ära kulutatud. "Kui linn esitab nõude, kannan kohe tagasi - see tundus algusest peale väga imelik," rääkis ta.

Tallinna linnavalitsusele esitatud dokumendist näeb, et Mari-Liis Sults on aga seda linnahalli värvimiseks juba märtsis raha taotlenud. "Fassaadi piirkonnad kaetakse kõrg-graafika meetodiga, sealhulgas Eesti ajaloo tähtsate sündmuste jadaga, mis kokku moodustab ühtse terviku," seisab taotluses.

"Palun selle projekti läbi viimisesks eraldada Tallinna Kunstigümnaasiumil eelarvesse sihtotstarbeliselt 15 000 (viisteist tuhat) eurot kruntvärvi ja graafikavahendite ostmiseks." Dokument on allkirjastatud Mari-Liis Sultsi poolt.

Vaata täismahus dokumenti (kliki peale, et näha suuremalt):