Kümned tuhanded eurod hüvitisi omal soovil lahkuvatele töötajatele ja umbusaldatud poliitikutele: Tallinn on ilmselt riigi üks heldemaid tööandjaid

Rahalise tähelepanuta ei ole muidugi jäänud ka linnajuhid ise. Sügisel pärast kohalikke valimisi, kui Taavi Aasast sai ametlikult linnapea, maksis Tallinn talle nö tulemuspreemiat 12 661 eurot. Sama suure preemia sai valimistel rokkinud senine abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes suundus volikogu juhtima. Ametist lahkunud abilinnapea Merike Martinson sai preemiaks 25 323 eurot. Kõige tipuks otsustas linn novembris premeerida eduka linnajuhtimise eest korruptsioonisüüdistusega kohtu all olevat ja ametist tagandatud Edgar Savisaart ligi 16 000 euroga.

Need on vaid üksikud näited. Kõike seda on võimaldanud juba 1996. aastast kehtiv Tallinna põhimääruse § 54, mida on aastate jooksul pidevalt täiendatud. Paragrahv, mis kannabki märget „sotsiaalsed garantiid”, sisaldab mitme lehekülje pikkust nimekirja, mille kõige eest võib linn maksta hüvitist ametnikele, töötajatele ja ametisse valitud isikutele. Põhimõtteliselt on ainsaks nõudeks paari aasta pikkune aeg linna teenistuses. Kui see nõue on täidetud, on vähemalt kolme kuu palga suuruse lahkumishüvitise saamine linnajuhtidega heades suhetes olevatele teenistujatele pigem „õiguspärane ootus” kui asjatu lootus.

Põhimääruses on täiesti uskumatuid punkte. Näiteks lubab see linnapeale teatud tingimustel maksta kuue kuu palga suurust hüvitist juba siis, kui isik on ametis olnud vaid ühe aasta. Kõrgematele linnaametnikele saab maksta kolme kuupalga suurust hüvitist pelgalt kaheaastase töötamise järel. Kõikvõimalikele poliitilistele nõunikele ehk „juhtmetele” võib maksta hüvitist kolmeaastase töötamise järel, ükskõik mis põhjusel need isikud siis lahkuvad.

Kõik see jätab õhku kenakese korruptsioonivõimaluse. „Sellised rahamaksmised kahtlemata on üks korruptsiooniohu allikas,” tõdeb endine kohtunik, praegune sotsist linnavolikogu liige Helve Särgava. Hüvitistega saab linn lojaalsed, mitte hoolsad töötajad, kes tegelikult ka näiteks sisekontrollis midagi avastavad, leiab Särgava.

Eelkõige võimaldab põhimäärus poliitilist korruptsiooni, nendib linnavolikogu IRLi liige, Kapo endine peadirektor Raivo Aeg. „Ilmselget soosib sarnane ōiguskord nn poliitiliste toiduahelate teket, kus isegi minimaalse panustamise korral valitseva erakonna hüvanguks on pehme maandumine tagatud.”

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Kristen Michal nendib, et kohane oleks jätta võimalus - võimalus, mitte kohustus - maksta lahkumishüvitist neile, kes kaua Tallinna jaoks isetult ja kaua tööd teinud. „Tallinnas on ausaid ametnikke muuseas enamuses, ehkki väljapaistvamaid vaadates võib tekkida teine mulje,” märgib Michal. Ka Aeg nendib, et näiteks linna infotehnoloogia direktori Väino Olevi lahkumispreemia on ilmselt põhjendatud – mees on panustanud linna it-süsteemide arendamisse ligi 20 aastat, teinud seda soliidse vanuseni ning ilmselt väärib seda. Kuid oluliselt rohkem on näiteid, kus lahkumishüvitis või preemia on väga kaheldava väärtusega ja vastuolu poliitilise kultuuri ja puhtinimliku õiglustundega on ilmne.