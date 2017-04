Kultuuriuudis Helsingist: Soome keeles ilmus raamat A. H. Tammsaare elust ja loomingust

Eesti suursaatkonnas Helsingis esitletakse täna kell 13.00 Soome kirjaniku, tõlkija ja kirjandusteadlase Juhani Salokandle vastilmunud raamatut „Nuoren Viron omatunto. Kansalliskirjailija A. H. Tammsaare“ („Noore Eesti südametunnistus. Rahvuskirjanik A. H. Tammsaare“). Raamatus tõlgendab autor Tammsaare teoseid, räägib kirjaniku elukäigust ning selgitab, miks oli ja on Tammsaare endiselt Eesti Vabariigi südametunnistus.

Raamatu esitlusel teeb sissejuhatuse Helsingi ülikooli eesti kirjanduse õppejõud Sirje Olesk, kelle sõnul on Tammsaare looming Soomes kahetsusväärselt vähe tuntud. „Tõlkeid on vähe ja needki on vananenud, kuid aastatel 2002-2013 ilmusid Salokandlelt „Tõe ja õiguse" värsked tõlked. Nüüd aga kirjutas ta originaalse ja üldhuvitava raamatu meie kirjandusklassikust, kus ta tõlgendab kirjaniku teoseid ning selgitab, miks on Tammsaare Eesti elu ja eesti mõttelaadi kujundajana ja kujutajana jätkuvalt nii oluline,“ rääkis Olesk.

Raamatu andis välja kirjastus Vastapaino. Raamat tõlgitakse lähiajal ka eesti keelde, tõlkija on Piret Saluri.

Juhani Salokannel on soome keelde tõlkinud ka Ülo Tuuliku, Jaan Kaplinski, Toomas Vindi, Jaan Krossi, Lennart Meri, Emil Tode, Viivi Luige, Jaak Jõerüüdi, Hasso Krulli, Uku Masingu, Tõnu Õnnepalu ja teiste eesti kirjanike loomingut.