Kultuuriminister tõmbab Eesti Kontserdi nõukogu liistule: nad peavad aru andma, kas Randjärve saagat andnuks vältida

Tänasel valitsuse pressikonverentsil toonitas kultuuriminister Indrek Saar (SDE), et nõukogu on sõltumatu. "Kurb, et segadus tekkis. Nõukogu peab kaalutlusi selgitama." Ta märkis, et küsimus on selles, kas nõukogu oleks saanud selgemate reeglitega seda olukorda vältida. Ta palub nõukogult ülevaadet, kuidas protsessi kavandati.

Nõukogu esimees on Indrek Laul. Lisaks kuuluvad nõukogusse Margus Pärtlas, Tea Varrak, Marika Tuusis ja Madli-Liis Parts.

Parts sõnas täna Delfile, et nõukogu jaoks on esmatähtis, et asutusega seotud protseduurid oleksid läbipaistvad, üheselt mõistetavad ja lähtuksid organisatsiooni huvidest. "Sihtasutuse nõukogu kohus on ka edaspidi teha omalt poolt kõik, et protsessid ja otsused oleksid läbipaistvad ning fikseeritud."

Praeguses olukorras, mil ilmselgelt oli probleeme läbipaistvusega ning konkurss tühistati. Kas nõukogu koosseisus tuleb muudatusi ehk kas Indrek Laul ikkagi jätkab esimehena? On see küsimus üldse arutlusel või mitte? Parts kostis, et nõukogu koosseisuga seotud teemad ei kuulu nõukogu otsustuspädevusse.

Eesti Kontserdi põhikirjast nähtub, et see on ministeeriumi otsustada. Sihtasutuse Eesti Kontsert asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi kultuuriministeerium. Põhikirjas seisab: "Asutajaõiguste teostaja võib nõukogu liikme tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjusest." Ehk sisuliselt võiks ministeerium eesotsas Indrek Saarega nõukogu tagasi kutsuda päevapealt.

Indrek Lauli käest pole Delfil õnnestunud kommentaare saada, ta on viidanud, et nõukogu kõneisik ongi vaid Parts, kellele ta on ka küsimused suunanud.