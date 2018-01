Kultuuriminister Saar Davosis: teadlikum ehitatud keskkonna arendamine loob ühiskonnas uut kultuuriväärtust

Kultuuriminister Indrek Saar alustab täna, 20. jaanuaril neljapäevast visiiti Šveitsi. Visiidi käigus osaleb kultuuriminister Davosis toimuval Euroopa Nõukogu kultuuriministrite konverentsil ja Maailma majandusfoorumil ning avab Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud kontserdi Zürichis.

Euroopa Nõukogu kultuuriministrite konverentsil Davosis keskendutakse ehitatud keskkonna kultuurilisele mõõtmele ja selle tähtsusele ühiskonna majanduslikus, sotsiaalses ja ökoloogilises arengus. Kantuna alanud Euroopa kultuuripärandi aastast võetakse kultuuriministrite konverentsil vastu ka Davosi deklaratsioon, mis kutsub üles avaliku ruumi planeerimisel käsitlema kultuuripärandit ja kaasaegset arhitektuuri kui ühtset tervikut.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on märkimisväärne, et esmakordselt keskendutakse nii kõrgel poliitilisel tasandil ruumiloome temaatikale. „Me oskame näha kultuuripärandit kui olulist komponenti oma identiteedis. Olemasoleva pärandi hoidmise kõrval peaksime üha enam väärtustama täna loodavat ruumilist keskkonda, sest just sellest saab meie tuleviku kultuurilise iseteadvuse tugi,“ ütles Saar. „On väga oluline jõuda kokkuleppele, kuidas ehitada nii, et selle tulemusena tekiks uus väärtus, mis viiks kultuuri ja ühiskonda tervikuna edasi,“ rõhutas Saar.

Euroopa Nõukogu kultuuriministrite konverents toimub Davosis 21.-22. jaanuarini. Konverentsil osalevad Euroopa Nõukogu kultuurikonventsiooniga liitunud riikide kultuuriministrid, samuti Euroopa Nõukogu vaatlejariigid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Viimati toimus Euroopa kultuuriministrite konverents 2015. aastal Namuris Belgias. Maailma majandusfoorum avatakse Davosis 22. jaanuaril.

Konverentsi eelõhtul, 20. jaanuaril avab kultuuriminister Zürichis Tonhalle kontserdimajas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontserdi, kus esineb Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi dirigeerimisel ning solistina astub üles Viktoria Mullova viiulil.