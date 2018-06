Kultuuriminister Indrek Saar läks visiidile Armeeniasse ja Gruusiasse

Kultuuriminister Indrek Saar alustab täna visiiti Armeeniasse ja Gruusiasse.

Ta kohtub kolmepäevase visiidi käigus Armeenia kultuuriministri Lilit Makunci ja Gruusia kultuuriministri Mihheil Giorgadzega ning osaleb ERSO (Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri) kontsertidel maestro Neeme Järvi dirigeerimisel, mis tähistavad neis riikides Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.

„See aasta on märgiline nii Eestile, Armeeniale kui ka Gruusiale, sest kõik kolm riiki tähistavad oma iseseisvuse 100. aastapäeva,“ ütles Saar. „Meie kultuurisuhted mõlema riigiga on olnud head ja tugevad ning meil on palju, mille üle ühiselt rõõmustada, mida üksteiselt õppida ja millele ehitada tulevikku, tuginedes demokraatlikele väärtustele.“

Ministri tänasel kohtumisel Jerevanis Armeenia kultuuriministri Lilit Makunciga on kõne all Eesti-Armeenia kultuurikoostöö.

Seejärel tutvub Saar Jerevani TUMO keskusega ning osaleb Grigor Narekatshi „Nutulaulude raamatu“ esitlusel Jerevani V. Brusovi nimelises ülikoolis, kus on kohal ka teose eesti keelde tõlkinud Peeter Volkonski.

Õhtul ütleb minister avasõnad Armeenia Filharmoonia Aram Hatšaturjani saalis aupeadirigendi Neeme Järvi juhatusel toimuval ERSO kontserdil, samuti annab üle tänukirja Armeenia heliloojale Stepan Rostomyanile panuse eest Eesti-Armeenia kultuurisuhete edendamisel.

Homme kohtub Saar Tbilisis oma Gruusia kolleegi, kultuuriministri Mihheil Giorgadzega. Ministrid samuti riikide kultuurikoostöö üle.