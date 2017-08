Kultuuriministeerium toetab Okupatsioonide muuseumi uuendamist 600 000 euroga

Kultuuriministeerium toetab Okupatsioonide muuseumi 600 000 euroga, et tagada uuenenud ekspositsiooni ja kaks korda suurema näitusealaga muuseumi avamine Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul aitab Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal avatav uuenenud muuseum rääkida meie lugu. "See on lugu sellest, kuidas üks väike rahvas suutis üle elada okupatsioonid ja hoolimata kõigist raskustest üles ehitada avatud ja vaba riigi. Lugu, mis muudab Eesti väärtuslikuks väliskülalistele, aga mis veelgi olulisem, annab noorele põlvkonnale võimaluse arutleda, miks vabadus ja avatud ühiskond on oluline ning kuidas tuleb seda hoida ja kaitsta iga päev," ütles Saar.

Ministri sõnul on Okupatsioonide muuseumi uuendamise toetamise otsus sümboolselt seotud 20. augustiga. "Iseseisvuse taastamise aastapäeval peaksime veelgi enam mõtlema vabaduse tähendusele ja tähtsusele. Just siis mõistame eriti selgelt, et kõva käe ja suletud ühiskonna ihalejad tahavad meid tagasi aega, mis peaks jääma muuseumiseinte vahele," sõnas Saar.

Kultuuriministeeriumi toetusega võrdse rahasumma annetab muuseumile perekond Kistler Thompson, kes on muuseumi 13 tegutsemisaasta jooksul panustanud selle arengusse ligikaudu 3 miljonit eurot. Lisaks muuseumi toetamisele on perekond annetanud üle 4 miljoni euro Eesti ja Balti uuringute programmi algatamiseks Stanfordi ülikooli raamatukogus.

Okupatsioonide muuseumi direktor Merilin Piipuu lisas, et perekond Kistler Thompsoni sedavõrd suurt panust tuleb hinnata ning muuseumi näide on väga hea eeskuju kõigile. "Meie kultuuri hoidmine ja ajaloo talletamine ei ole ainult riigi kohus, vaid peab toimima kodaniku ja riigi koostöös. Tänu vabadusele on meil kõigil võimalus eneseteostukseks, kuid samas on meil kodanikena kohus anda enda jõukohane panus. Muuseumid peavad julgema rääkida ka mineviku valupunktidest, sest ainult nii saame vabadust hoida ja hinnata. Äärmiselt suur huvi meie muuseumi vastavatud KGB vangikongide vastu näitab, et inimesed tahavad minevikust õppida," lisas Piipuu.

Muuseumit haldav Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus on Eestis suurim kultuurivaldkonnas tegutsev riigi ja erasektori koostööna toimiv sihtasutus. Muuseumi uuenenud ekspositsioon avatakse 2018. aastal kingitusena Eesti 100. aastapäevaks.