Kultuuriministeerium loomeinimeste kohtuasjast: kahtlemata peavad nad õiglast tasu saama

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein ütles Delfile, et teema on olnud lahendamata, mistõttu loomeinimeste pöördumine ei tule ministeeriumile praegu üllatusena.

"Autoriõigused kuuluvad justiitsministeeriumi vastutusalasse. Kultuuriministeerium on kohtunud Eesti Autorite Ühingu, Eesti Esitajate Liidu, Eesti Fonogrammitootjate Ühingu, Eesti Audiovisuaalautorite Liidu ja Eesti Näitlejate Liidu esindajatega," sõnas ta. "Kultuuriministeerium on samuti juhtinud justiitsministeeriumi tähelepanu kirjeldatud probleemile ning justiitsministeerium on avaldanud valmisolekut selle teemaga tegeleda. Kultuuriministeeriumi seisukohalt on kahtlemata oluline, et loovisikud saaksid oma töö eest õiglast tasu ning regulatsiooni väljatöötamine on siinkohal justiitsministeeriumi ülesanne."

Loomeinimesed soovivad hagi läbi saada isiklikuks tarbeks kopeerimise tasud nelja aasta eest summas 38 miljonit eurot. "Autori, esitaja ja fonogrammitootjana tunnen nii mina kui ka minu kolleegid, kuidas lintkasseti ajastusse kinni jäänud valitsuse määrus on meilt ära võtnud ühe võimaluse, kuidas muusika loomist mujal Euroopas rahastatakse," lausus Eesti Esitajate Liidu juhatuse liige Tanel Padar. "Valitsuse poolt pakutud võimalus koguda tasu helikassett-makkidega tehtud salvestuse eest, on tegelikult sama kui saarte vahel sõitvatel praamidel oleks autopileti müümise asemel lubatud võtta tasu ainult hoburakenditelt."