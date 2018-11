Kultuuriministeerium ERSO ja Eesti Kontserdi tülist: me ei pea õigeks lahendada ühe asutuse ruumimuresid teiselt ruume ära võttes

ERSO peadirigent Neeme Järvi ütles, et Eesti Kontserdi tegevus Estonia kontserdisaalis segab ERSO tegevust ja oleks hea, kui saaks kuidagi Eesti Kontserdi Estonia majast välja, et ERSO saaks kontserdisaali omale. Tema mõtet toetas ka ERSO direktor Kristjan Hallik.

Eesti Kontsert ei kiirusta mõistagi oma ruumide vabastamisega, vaid leiab, et ERSO ei suudaks Estonia kontserdisaali rentida isegi siis, kui selleks võimalus oleks.

Sein ütles, et kultuuriministeerium on ERSO ruumimurest teadlik, kuid ei pea õigeks lahendada ühe asutuse ruumimuresid teiselt asutuselt ruume ära võttes, samuti ei pea ta õigeks selle teema käsitlemise alustamist ajakirjanduse vahendusel.

Samas on Seina sõnul ERSO vajadusi silmas pidades mõne aasta eest 350 000 euro eest renoveeritud keldriruumid Estonia peamajas – need on harjutus- ja olmeruumid kogupinnaga 400 ruutmeetrit. "See muidugi ei lahenda kõiki ERSO muresid ning kiireid lahendusi siin pole, kuid eri võimalusi tulebki võrdlevalt hinnata ning võimaluste piires lahendusi otsida," selgitas Sein.