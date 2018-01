Kultuurimaja tühistas kohtumisõhtu selgeltnägijatega – usklik ähvardas kõigile kohalikele needuse peale panna

[Möödunud hooaja selgeltnägijasaate osalistel] oli kavas käia jaanuarikuus esinemas viies kultuurimajas üle Eesti.

Ent Orissaares jääb see üritus ära, olgugi et see oli välja hõigatud nii meedias kui ka sotsiaalmeedias, kirjutab Õhtuleht.

Kultuurimaja juhataja sõnul lubas üks kohalik elanik kultuurimaja töötajatele, nende peredele ja kogu Orissaare rahvale needuse peale panna, kui kohtumisõhtu Orissaare kultuurimajas toimuma peaks.

[Kultuurimaja juhataja] sõnul võib needusega ähvardamine mõne naermagi panna, aga tema võtab asja tõsiselt.

„Võib-olla mina ka naeraks, aga kui näen, kuidas minu kolleegid on endast väljas, siis ma ei võta endale sellist vastutust, et ma laseks sellel üritusel toimuda,” põhjendab ta.

