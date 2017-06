Kultuurikomisjoni soovitused valitsusele: kutsekoolide õppekavad tuleb ümber kujundada ja luua uus rahastamismudel

Riigikogu kultuurikomisjon pani valitsusele kokku soovitused kutsehariduse edendamiseks. Soovitusi koostades lähtus komisjon kutsehariduse arengusuundade arutelust, mis oli riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena 18. mail. Samuti sellele eelnenud aruteludest kultuurikomisjoni istungitel.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul peab komisjon oluliseks, et valitsus käsitleks kutsehariduse edasist arendamist terviklikumana, teatas riigikogu.

„Kutsehariduse korraldamine on killustunud mitme ministeeriumi, nende allasutuste, kutsekoja, töötukassa, kaitseväe ja teiste vahel. Nende asutuste, kutsekoolide, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate vahel on vaja tihedamat koostööd, et tagada kaasaegne ja ühiskonna ootustele vastav õppekorraldus,“ ütles Must.

Must lisas, et komisjon peab vajalikuks luua kutse- ja üldhariduse korraldamise, juhtimise ja rahastamise terviklik kava.

Kultuurikomisjoni aseesimehe Laine Randjärve hinnangul tuleks kutsehariduse õppekavade koostamisel ja õppekohtade planeerimisel arvestada muutuva majanduskeskkonnaga, sealhulgas väike- ja keskmise ettevõtja vajadustega ning regionaalsete eripäradega. „Õppekavad tuleb ümber kujundada tulemuspõhisteks ning lõimida õppekavadesse ka õpilaste ja õpetajate õpiränne, et nad saaksid tutvuda teiste kutsekoolidega nii Eestis kui välismaal,“ ütles Randjärv.

Kultuurikomisjon soovitab valitsusel välja töötada uus rahastamismudel, mis motiveeriks kutsekoole haridustulemusi pidevalt parandama ja tagaks neile samas stabiilsuse. Samuti tuleb välja töötada erialaõpetajate töökoormuse arvestus, mis vastaks tegelikule töömahule. Peale selle tuleb kultuurikomisjoni hinnangul kindlustada, et kutsekoolidele koolitataks erialaõpetajaid ja oleks järelkasv.

Kultuurikomisjon soovitab veel edendada põhikooli ja gümnaasiumi õppuritele kutsehariduse kui karjäärivaliku tutvustamist, luua erivajadustega õpilaste toetamiseks terviklik kava ja tagada õppekavadele vastavad õppematerjalid.

Samuti peab kultuurikomisjon vajalikuks sõnastada riigi ootused praktikakohti pakkuvatele ettevõtetele ja leida võimalused suurendada töökohapõhises õppes osalevate noorte arvu.

Kuna 2020. õppeaastast peab vene õppekeelega kutseõppekavadel toimuma 60 protsenti õppest eesti keeles, siis soovitab kultuurikomisjon valitsusel välja töötada tugisüsteem, et toetada neid koole ja sealseid õpetajaid.