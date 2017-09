Kultuurikomisjoni Soome-visiidi keskmes on koostöö Eesti ja Soome juubeliaastal

Soome 100. juubeliaasta auks korraldatud kontsert Vabaduse väljakul Foto: Karli Saul

Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed on täna visiidil Helsingis, kus kõne all on Soome-Eesti kultuurifondi tegevus ning Soome ja Eesti juubeliaasta tähistamine.