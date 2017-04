Kultuurikomisjon esitab ERR-i nõukogusse uued ekspertidest liikmekandidaadid

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas tänasel istungil teha riigikogule ettepanek nimetada Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogusse uued ekspertidest liikmed: Paavo Nõgene, Rein Veidemann ja Agu Uudelepp.

"Kultuurikomisjon valis täna ERRi nõukogu uued eksperdid pika arutelu ja kahe valimisvooru tulemusena. Komisjon püüdis arvestada, et kandidaadid kataksid erinevaid erialasid," ütles kultuurikomisjoni esimees Aadu Must. Ta lisas, et tegemist oli äärmiselt raske valikuga, kuna häid kandidaate oli mitmeid.

ERR-i nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ja neli eksperti rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Riigikogu nimetab ERR-i nõukogu liikmed kultuurikomisjoni ettepanekul maikuus.

7. mail lõpevad ERR-i nõukogu liikme volitused Mart Luigel, Rain Tammel ja Agu Uudelepal. Uue meedia valdkonna eksperdi Pille Pruulmann-Vengerfeldti volitused kehtivad 2020. aastani.