Kultuurikomisjon asub nimetama ERR-i nõukogusse uusi eksperte

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas tänasel istungil alustada ettevalmistusi, et määrata Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogusse uued eksperdid. Komisjon ootab kandidaate 30. märtsiks.

„Tänavu 7. mail lõpevad kolme Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu eksperdist liikme volitused, mistõttu on kultuurikomisjon asunud tegema ettevalmistusi uute liikmete nimetamiseks. Oleme ERR-i nõukoguga ühel meelel, et nimetatavad eksperdid tuleb leida traditsioonilise meedia, digitaalse meedia, rahanduse ja ringhäälingu ühiskondliku rolli heade asjatundjate seast,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

ERR-i nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ja neli eksperti rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

7. mail lõpevad ERR-i nõukogu liikme volitused Mart Luigel, Rain Tammel ja Agu Uudelepal. Uue meedia valdkonna eksperdi Pille Pruulmann-Vengerfeldti volitused kehtivad 2020. aastani.

ERR-i nõukogu liikmed nimetab riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul.