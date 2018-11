Kultuurikomisjon arutab avalikul istungil muinsuskaitseseaduse eelnõu

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et eelnõu eesmärk on tagada kultuuripärandi parem säilimine ja toetada omanikku osas, kus mälestiste kaitsega kaasnevad täiendavad nõudmised.

Nii muudetakse riigi rolli eritingimuste väljastamisel ning toetatakse omanikke uuringutele ja muinsuskaitselisele järelevalvele tehtavate kulude katmisel.

Istungile on kutsutud Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Omanike Keskliidu, Ehitusettevõtjate Liidu, Tartu Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Säästva Arengu, Muinsuskaitse Nõukogu, Linnade ja Valdade Liidu, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja, Jõelähtme valla, Rebala muinsuskaitseala, Hinni talu ja avaliku pöördumise esindajad.

Samuti osalevad arutelul Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti esindajad.

Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse eelnõule (684 SE) saadetud muudatusettepanekute ja arvamustega saab tutvuda eelnõu kaardil.

Otseülekannet avalikust istungist saab jälgida Riigikogu kodulehel. Videosalvestist sellest saab hiljem vaadata YouTube'is.