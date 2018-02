Kulna raudteeülesõidul toimunud raske kokkupõrke asjaolude uurimiseks algatati menetlus

Tehnilise Järelevalve Amet algatas menetluse täna hommikul Kulna raudteeülesõidul resirongi ja veoauto kokkupõrke uurimiseks.

Täna hommikul 8.30 paiku toimus raudteeveeremi ning veoauto kokkupõrge Harjumaal, Vasalemma-Keila jaamavahel asuval reguleerimata Kulna raudteeülesõidukohal. Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) käis sündmuskohal, et fikseerida juhtumi esmased asjaolud. Kulna raudteeülesõit on varustatud nõuetekohase märgistusega ning ülesõidul on tagatud nähtavus.

TJA selgitab oma menetlusega välja juhtumi täpsemad asjaolud seoses raudteeliikluse korraldamise ja veeremi käitamise nõuetega. Menetluse käigus kontrollitakse raudteeülesõidukoha vastavust kehtestatud nõuetele ning analüüsitakse veeremi pardaarvuti logifaile.

Lisaks TJA-le on algatanud selle juhtumi osas menetluse Politsei- ja Piirivalveamet ning Ohutusjuurdluskeskus.

Õnnetuses sai teadaolevalt vigastada üheksa inimest, kellest kaks raskelt. Info ajutiste muudatuste kohta rongiliikluses ning asendusbusside väljumisajad on kättesaadavad Elroni kodulehelt www.elron.ee