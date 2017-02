Külm ilm on tavapärasest enam kodutuid öömajadesse utsitanud

Külmade ilmade tõttu on Tallinna kodutute öömajades täituvus suurenenud: täna öösel oli kaks kolmest öömajast pea täiesti täis. Samas rõhutab linn, et vabu kohti on piisavalt — täna öösel oli pealinnas kokku 27 vaba ööbimiskohta.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on ööbijaid praegu küll rohkem kui tavaliselt, ent külma kätte ei jäeta mitte ühtegi kodutute öömajasse pöördujat. „Teadmiseks veel, et rohkem vabu ööbimiskohti on Alasi 8 öömajas, kus on ka kõige rohkem ööbimiskohti, kokku 60,“ ütles Martinson Raepressi teatel.

Merelahe 4 öömajas ööbis täna öösel 25 inimest, kohti on kokku 26, Akadeemia tee 34 öömajas ööbis 36 inimest (kohti 38) ja Alasi 8 öömajas 36 inimest (kohti 60). Kokku oli öömajades täna öösel 27 vaba kohta, neist enamik seega Alasi tänaval.

Merelahe 4 ja Akadeemia tee 34 kodutute öömajad on avatud iga päev kella 19st 9ni, Alasi tänav 8 öömaja on aga avatud kella 21st 9ni.

Päevasel ajal saavad kodutud viibida aadressil Suur-Sõjamäe tn 6a asuvas päevakeskuses, kus pakutakse neile sooja teed, leiba-saia, samuti nõustamist ja psühholoogi ning sotsiaaltöötaja nõu ja abi.

Peale selle osutab Tallinn vältimatut sotsiaalabi varjupaigateenust aadressil Kauge 4, kus on 20 voodikohta (kliendile tasuta) ning vältimatu sotsiaalabi järgset varjupaigateenust aadressil Kauge 4, kus on 40 voodikohta. Samuti osutab Tallinn resotsialiseerimisteenust resotsialiseerimisüksustes (kliendi omaosalusega) aadressidel Kadaka tee 153, kus on 40 voodikohta; Mahtra 44, kus on 40 voodikohta ja Suur-Sõjamäe 6a, kus on 20 voodikohta.

Tallinn osutab ka resotsialiseerimisteenust sotsiaalmajutusüksustes Tuulemaa 6, kus on 210 kohta; Akadeemia tee 34, kus on 56 kohta (sisaldab ka 16 täiendavat kohta Akadeemia tee 34 I korrusel); Paljassaare tee 35, kus on 35 kohta, Männiku tee 92, kus on 92 kohta ja Varre 7, kus on 50 kohta. Kõigis nimetatud kohtades on kokku 727 voodikohta.