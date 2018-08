Külliki Kübarsepp kallimaks osutunud idapiirist: kes vastutab nii suurte arvutusvigade eest personaalselt ja poliitiliselt?

„On arusaamatu, miks valitsus ei ole arutanud odavamaid alternatiive, sealhulgas „sookuivendusest“ odavamaid, samas kiiremini rajatavaid variante. Meie arvates valitseb praegu oht, et piiri ehitus muutub veelgi kallimaks, aga selle valmimine lükkub kaugesse tulevikku. Eestile on vaja võimalikult kiiresti ehitada võimalikult tõhus ja säästlik idapiir, mis samaaegselt arvestab ka Vene-Läti piirikaitse võimekusega,“ on riigikogu õiguskomisjoni ja Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Külliki Kübarsepp veendunud.

Vabaerakond tahab peaminister Rataselt teada, millise aja jooksul alustatakse Eestis erinevate suurobjektide ehitamisega, milline on nende objektide maksumus ja kuidas maandatakse idapiiri väljaehitamisega seotud riske. Samuti on oluline, kuidas valitsus kavatseb Eesti riigile võetud kohustuste täitmisega hakkama saada.

„Sisuliselt soovime Jüri Rataselt teada, kuidas riiklikku julgeolekut ja riigi rahakotti puudutavaid otsuseid tehakse. Tahame teada, kes vastutab nii suurte arvutusvigade eest personaalselt ja poliitiliselt? Samal ajal lubatakse idapiiri kallinemise korral eelarvest kõik sadade miljonite ulatuses kinni maksta. Kuna selline vastutustundetu majandamine puudutab ka teisi Eestisse kavandatavaid suurobjekte, siis võib kahjulike otsuste kuhjumine mõjutada lähemas ja kaugemas tulevikus riigi suutlikkust end igapäevaselt ära majandada,“ ütleb Kübarsepp.