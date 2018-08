Külli Taro: varem saime hakkama nii, et ühes ministeeriumis on üks minister

"Varem saime väga hästi hakkama nii, et igas ministeeriumis on üks minister. Võib üht- ja võib teistmoodi," kommenteeris Külli Taro Vabaerakonna ettepanekut kaotada ministeeriumidest kolme topeltministri ametikohad.

Taavi Rõivase (RE) valitsuse ajal loodud tervise- ja tööministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri ametikohad hägustavad Vabaerakonna arvates valdkondade vastutusalasid ja on toonud kaasa uute poliitiliste ametikohtade loomise.

Ühtlasi leitakse, et haldusreformi läbiviimiseks loodud riigihalduse ministri ametikoht on tarbetuks muutunud.

Taro hinnangul sõltub riigihalduse ministri ametikoha vajalikkus või tarbetus sellest, mis ülesanded ministril on. "Kui valitsus võtab ka keskvalitsuse reformimise tõsiselt ette, siis on see ametikoht õigustatud, kui seda ei tehta, siis ei ole see ametikoht õigustatud. Sõltub valitsuse prioriteetidest. Iseenesest see, et kui seatakse mingi oluline prioriteet ja sinna pannakse eraldi poliitilise vastutusega minister, on hea mõte. Aga see tähendab, et ministril peab mingi selge prioriteet olema."

Taro märkis, et haldusreformi perioodil õigustas riigihalduse ministri ametikoht end täielikult. "Ma arvan, et et ilma selle ministrita ei oleks haldusreformi läbi viidud ja kindlasti mitte Arto Aasa (RE) väga suure tööta."

Tervise- ja tööministri ametikoht loodi 2014. aastal, mil jagati senise sotsiaalministri ülesanded sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri vahel.

Tervise- ja tööministri ametikoht otsustati sisse seada kevadkoalitsiooni moodustamisel ja koalitsioonilepingu järgi kuulus see Taavi Rõivase esimeses valitsuses Reformierakonnale.