Kuidas olla valmis kaua kestvaks voolukatkestuseks? Päästeamet annab nõu

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saarematsa sõnul peab iga inimene kindlustama enda ja oma pere hakkamasaamise ootamatutes olukordades. „Selleks, et hädaolukorras vastu pidada, tuleb kodus teha konkreetseid ettevalmistusi ning koos naabrite ja kogukonnaga aidata teineteist, küsida ja jagada nõu,“ ütles Saaremets.

Voolukatkestus on üks tõenäolisemaid elutähtsa teenuse katkestusi. Sellisteks puhkudeks võiks inimestel olla varutud piisavalt joogivett ning olemas alternatiivne võimalus toiduvalmistamiseks ja informatsiooni hankimiseks. See eeldab näiteks laetud akupanka ja patareidega raadiot. „Kui elektrikatkestus on pikem kui paar tundi, siis et elu seisma ei jääks, peaks olema inimestel olemas vajalikud vahendid hakkama saamiseks ilma elektrita,“ ütles Saaremets. Elanikkonna hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige inimeste enda ettevalmistusest.

Iseseisvalt hakkama saamiseks elutähtsa teenuse katkemisel peaks igaühel olema kodus olemas järgmised asjad:

• taskulamp koos tagavarapatareidega;

• patareidega töötav kaasaskantav raadio koos tagavarapatareidega;

• laetud mobiiltelefon;

• akupank mobiilsete seadmete laadimiseks;

• esmaabivahendid ja vajalikud ravimid;

• söök ja jook;

• hügieenivahendid;

• söögiriistad (konserviavaja, nuga jne);

• sularaha ja pangakaart