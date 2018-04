Kuidas lugeda graafikuid ehk kas Urve Palo valetas eile telekas Eesti rahvale

Ülalolevast graafikust paistab, et alates aastast 2009 tormas SKP nagu püssikuul. Kas see tähendab, et Andrus Ansip on kõige parem asi, mis Eesti majandusega on kunagi juhtunud? Vaatame enne selle üle otsustamist järgmist graafikut.

Loe veel

Kui võtta täpselt samast andmebaasist graafiku tegemisel algusaastaks buumi tipuaasta 2007, on näha, et sama taseme saavutas Eesti majandus tõesti alles 2016. aastal ning buumi tiputasemest selgelt üle kasvas Eesti majandus alles eelmisel aastal. Seda graafikut vaadates kõlab jutt kaotatud kümnendist juba palju realistlikumalt.

Mõistagi peab kadunud kümnendi jutu juures ära märkima, et 2007 oli laenurahaga ülespuhutud majandusmulli tipp, sellal kui praegu on majandus palju tugevamatel jalgadel. Ent see ongi diskussiooni koht.

Natuke parema võrdluse annab seesama andmebaas, kui võrrelda majanduse käekäiku alates aastast 1995. Siit on näha, et Eestil on läinud väga hästi.