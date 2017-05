Kuidas käisid ministrid Brüsselis? Kes lendas turisti-, kes äriklassis? Kes sattus äriklassi õnnekombel?

Eesti valitsus külastas eelmisel nädalal Brüsselit ja pidas seal ka väljasõiduistungi. Neljateistkümnest ministrist kahele osteti pilet äriklassi, kusjuures kumbki neist polnud peaminister. Ühel ministril aga vedas (oli tuttavam nägu?) ja äriklassis sai Euroopa Komisjonile külla lennata temagi.

Kõigist ministritest ei sõitnud möödunud kolmapäeval Brüsselisse üksnes haridus- ja teadusminister Mailis Reps. See oli kahtlemata mõistlik, kuivõrd Reps sai vaid mõni päev hiljem kuuenda lapse emaks. Teised ministrid lendasid aga neljal erineval marsruudil kohale ja viiel erineval moel tagasi. Mõni sai kohale otselennuga, kuid sugugi mitte kõik. Lennati nii Nordica, SASi, LOT Polish Airlinesi kui ka Finnairiga. Vahemaandumisi tehti nii Helsingis, Frankfurdis kui ka Kopenhaagenis.

Eesti rahvusliku lennufirma otselennuga oleks nii mõnigi minister saanud kohale ja tagasi märksa kiiremini, aga see polnud võimalik. Seda mitte piletite vähesuse tõttu, vaid seepärast, et Brüsselisse lendas valitsus sisuliselt täiskoosseisus. "Julgeolekukaalutlustel ei tohi terve valitsus ühes lennukis lennata ja nii annab riigikantselei ministeeriumitele suunised valida ministritele erinevaid lende," osutas justiitsministeeriumi pressiesindaja Riina Solman. Kui säärast piirangut poleks, võinuks muidugi kõik ministrid Nordicaga otse Brüsselisse ja tagasi lennata.

Nüüd lennati aga erinevaid marsruute pidi ja erinevate lennufirmadega. Samuti lennati Brüsselisse erinevatel aegadel: mõni läks juba teisipäeva hommikul, mõni kolmapäeva hommikul, mõni tuli tagasi kolmapäeva õhtul, mõni alles neljapäeval. "Iga ministeerium korraldas ning tasus oma ministri lennud," ütles Delfile valitsuse kommunikatsioonibüroo konsultant Liisa Toots.

Piletid ei erinenud aga üksnes marsruudi, lennufirma ja lennuaja poolest. Neljateistkümnest ministrist tosin lendas turistiklassis, täpsemalt oli neist enamikel flex-klass, et pileteid saaks vajadusel hõlpsamini muuta. Siiski oli kaks ministrit, kes lendasid äriklassis. "Mõlemad ministrid sõitsid valitsuse väljasõiduistungile äriklassis sama Nordica otselennuga Tallinn-Brüssel ja Brüssel-Tallinn," sõnas rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala kommenteerides rahandusminister Sven Sesteri ja riigihaldusminister Mihhail Korbi lende. Äriklassis lendamist põhjendas Haavala nii: "Kuna ministritel on tihti tarvis töö tõttu viibida rahvusvahelistel kokkusaamistel, kasutab rahandusministeerium aja kokkuhoiuks ja paindlikkuse tõttu äriklassi."

Sester ja Korb said tõepoolest kõige mugavama ja kiirema lennu, teised ministrid äriklassis ei lennanud ja kõigil polnud võimalik ka otselennuga kohale saada. Nordicaga said otse Brüsselisse lennata veel näiteks peaminister Jüri Ratas, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes lendasid Brüsselisse ja tagasi aga turistiklassis. "Sotsiaalkaitseminister tuli Tallinna tagasi otselennuga ning tervise- ja tööminister lendas Finnairiga tagasi läbi Helsingi, kuna turvakaalutlustel nõutakse, et peaminister ja tema esimene asendaja ei lendaks ühes lennukis," osutas sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Oskar Lepik. Justkui niru lugu, aga teisalt pääses Ossinovski tänu teisele marsruudile lennu kahetunnisest hilinemisest.

Vedada võis aga sellegipoolest. Kaitseminister Margus Tsahknale osteti piletid SASi lennule vahemaandumisega Kopenhagenis flex turistiklassi, kuid SAS pani ministri istuma siiski äriklassi. "Mis põhjusel paigutas lennufirma Margus Tsahkna istuma äriklassi, ei ole teada. Tagasiteel Brüsselist, Finnairi marsruudil Brüssel-Helsingi-Tallinn, oli Margus Tsahkna istekoht turistiklassis."

"Keskkonnaminister lendas Brüsselisse ja tagasi flex-klassi piletiga. Flex-klassi eelistame seetõttu, et jääb võimalus sõiduaega muuta, juhuks kui see peaks ettenägematutel asjaoludel vajalikuks osutuma. Keskkonnaminister lendas LOT Polish Airlinesi otselendudega Tallinnast Brüsselisse ja tagasi. Taoline marsruut ja firma sai valitud seetõttu, et lennuajad olid kõige sobivamad," rääkis keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp.

Samal marsruudil ja klassis lendas ka välisminister. "Meie minister ei lennanud äriklassis, vaid premium economy's," selgitas välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas. "Kuna välisministril tuleb tihti ette, et ta peab varem või hiljem kuhugi lahkuma, siis kasutatakse seda klassi."

"Maaeluminister lendas 2.-3. mail Brüsselisse ja tagasi tavaklassis (economy flex). Minister lendas SASiga Tallinn – Kopenhaagen – Brüssel ja Brüssel – Stockholm – Tallinn. Lende planeerides arvestati nii ministri tööplaani kui sellega, et valitsuse liikmed tuli hajutada eri lendude vahel," nentis maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Urmas Glase.

Otse said Nordicaga kohale lennata ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, kes lendasid economy flex kohtadel. Justiitsminister Urmas Reinsalu lendas Brüsselisse LOT Polish Airlines otselennuga, kuid tagasi Finnairiga läbi Helsingi. Mõlemal suunal lendas ta turistiklassis.