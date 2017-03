Kui palju maksid 24. veebruari pidustused? Ainuüksi ETV teleülekannetele kulus 63 709 eurot

24. veebruaril tähistatud vabariigi aastapäeva pidustustele kulub sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha. Ainuüksi ETV teleülekannetele läheb peaaegu 64 000 eurot, rääkimata näiteks presidendi vastuvõtuga seotud kuludest.

Presidendi kantselei kõneisik Piret Pert sõnab, et eelmisel aastal läks see kantseleile maksma 238 383 eurot.

Tänavusi kulusid lüüakse alles kokku ning Pert kostab, et kantselei ei soovi enne kõigi arvete laekumist summa suurusega spekuleerida.

Kaitseväe pressiesindaja Roland Murof ütleb, et paraadi kulusid vähendab see, et Kaitsevägi ei pidanud Vabaduse väljaku kasutamise eest Tallinna linnavalitsusele maksma ning tribüünide, helitehnika, piirdeaedade ja muu sellisega seotud kulutused tohiks ületada 40 000 eurot.

