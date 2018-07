Kui palju maksab sotside kulukas idee "hooldekodukoht pensioni eest"? Helmen Kütt ütleb, et analüüs on alles koostamisel

Helmen Kütt Foto: Tiit Blaat

Sotsiaaldemokraatlik Erakond käis eile välja kuluka idee, et pensioni eest peaks inimene saama vajadusel ka hooldekodu koha. Küsimusele, kui palju see maksma läheks, vastas riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, et analüüs on alles koostamisel.