Kui korralikud on sinu auto rehvid? Politseinikud kontrollivad Tallinnas sõidukite rehve

„Ilmaolud on talvised ning suverehvidega teedel uisutajad põhjustavad liikluses lisaohte. Viimane aeg rehve vahetada on tegelikult juba möödas, sestap viime läbi kontrolle ja vajadusel kirjutame ka trahvi,“ ütles liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein.

Rein lisas, et silma hoitakse peal ka talverehvidel, mis on kulunud. „Kui see hooaeg paigaldati sõidukile rehvid, mis jõuavad kohe-kohe kulumise piirini, siis sellistega turvaliselt kevadesse ei sõida. Soovitan osta uued rehvid, siis on mõnda aega mureta. Lisaks tuleb mõelda ka rehvi vanusele – aasta ja seitsme aasta vanuse rehvi omadused on kui öö ja päev,“ rääkis Rein.

Rein tuletas meelde, et talverehvid ükski ei aita teedel püsida. „Pikivahe ja teeoludele sobiv kiirus koos korraliku rehviga tagavad suurima võimaliku turvalisuse teedel.“

Tänast kontrolli viiakse läbi koos Rehviliidu ekspertidega.