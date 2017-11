Kuhu külvab poliitik raha? Maksumaksja kulul populariseeritakse rokkmuusikat, tehakse moodsat 3D-kunsti ja valatakse pronksi

Nagu igal sügisel, nii ka tänavu jagavad erakonnad riigieelarvest välja nn katuserahasid: summasid, mille kasutamise üle otsustab üksnes riigikogu liige, omaenese soovidest ja tarkusest lähtudes.

Sellele rahale ei saa kandideerida, ei saa esitada projekti, selle raha kasutamist ei kontrollita – pole mitte mingit võimalust kindlaks teha, kas see raisatakse ära või varastatakse lihtviisiliselt, kas see raha üleüldse jõuab sinna, kuhu rahvasaadik lootis selle minevat.

Kuivõrd nn katuserahade süsteem on erakorraliselt läbipaistmatu ja korruptiivne – poliitik saab selmoel rahva raha eest endale toetust osta – on igal aastal hulk inimesi juhtinud tähelepanu vajadusele selline rahajagamise skeem lõpetada, anda raha projektidele, mis seda ka päriselt vajavad, anda võimalus katuserahadele kandideerida ka neil algatustel, mille eestvedajail pole parlamendis „oma jopesid“.

Tänavuse riigieelarve eelnõu kohta on oma „muudatusettepanekud regionaalsete inivesteeringute asjus“, täpsemini katuseraha-taotlused esitanud juba IRL, EKRE, SDE ja Keskerakond. Ehkki neid sirvides näeme, et raha saavad enamasti igati väärt algatused, heidab kogu protsessi läbipaistmatus ja korruptiivsus varju ka raha saajatele.

Näiteks sotsid annavad kohe pikema jututa 10 000 eurot Eesti LGBT ühingule, teavitustööks ja eestkostetegevuseks, aga milleks täpsemalt, muidugi ei selgu.

Tublimad noosid saavad sotsidelt ka näiteks Võrumaa algpalliklubi FC Helios (16 500 eurot „soetusteks“,) Võru linnavalitsus lastefestivali korraldamiseks (20 000) ja Saaremaa vald lemmikloomade kalmistu rajamiseks (10 000). Putini Venemaa uurimiseks eraldab SDE 20 000 eurot. Mis eesmärgil ja kuidas seda uuritakse, mida tulemustega peale hakatakse, on täpselt sama arusaamatu kui lemmikloomade kalmistu ja selleks kuluv 10 000. 4000 eurot saab sotsidelt Eesti Meretööstuste liit „Saaremaa kui mereriigi mainekujunduse projekti“ tarbeks. Loomulikult pole selge, mis projekt selline on, ja kas just see rahaeraldus tähistab Saaremaa ülejäänud Eestist lahkulöömise algust. Eesti Naisliit saab aga sotsidelt 10 000, et panna kokku entsüklopeediline kirjutis Eesti ühiskonda kõige rohkem mõjutanud naistest.

Loe veel

EKRE rahaeraldised torkavad silma samasuguse hektilisusega. Vapside ühe juhi Artur Sirgu pronksist kuju tarbeks saab Eesti Sõjameeste Sakala Ühing 17 000 eurot, Toompea Kaarli kogudus aga Kaarli kooli hoone ehitamiseks 20 000. Kui neist võib iseenesest aru saada, siis MTÜ Kodanikualgatuse Seltsi projekt „Rahva- ja kodanikualgatuse ning kohaliku demokraatia edendamine“, mis saab EKRE-lt 3000 eurot, liigitub selgesti samasse patta sotside LGBT teavitusprojektiga. Nimetatud MTÜ tegevusest pole internetis selgeid jälgi, kodulehe kodanikualgatus.ee on nad kunagi registreerinud, ent nüüd on see suletud. „Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse,“ on märgitud MTÜ tegevusteks. Ei ole kindel, kas tavaline maksumaksja ikka kuulub sinna „teatud elanikegruppi“.

Peaministripartei Keskerakonna eraldised pole paremad: näiteks MTÜ Noorte Ettevõtjate Assotsiatsioon (põhitegevusalaks ärinõustamine) saab „inventari“ soetamiseks 25 000. Mis inventari? Loomulikult ei saa me sellest midagi teada.

Miks saab MTÜ Voore „elektroonilise mõisa 3D mudeli koostamiseks“ 50 000 eurot, jääb samuti mõistetamatuks. Sauel asuv Voore mõis (väike arhailine barokne kompleks, nagu ütleb mõis.ee) on kahtlemata väärikas rajatis, kuid kas vahest võinuks selle 50 000 virtuaalia asemel siiski reaalsesse ellu paigutada, me maksumaksjaina teada ei saa.

IRL aga paneb oma õla alla nii olulisele projektile kui hevimuusika populariseerimine (kahjuks pole selge, kelle hulgas). 5000 eurot saab OÜ Rokilaagri tegevus nimega „Hard rock laagri ja rock muusika populariseerimine“. Usutavasti on tegu legendaarse heviüritusega nimega Hard Rock laager.

Vähe sellest, eraldi real saab MTÜ Lank 3000 eurot tegevuseks „Rock muusika ja rocki kultuuri populariseerimine (kirjaviis muutmata – toim)“. Miks on vaja maksumaksja raha eest rokkmuusikat populariseerida, see on ju niigi üsna moodne? See kahjuks eelnõust ei selgu. Ja kõige krooniks – MTÜ Punk Laulupidu saab Eesti vabariigi 100 sünnipäeva tähistamiseks 4000 eurot. Igati anarhistlik värk.

On ka leebemaid toetusesaajaid, näiteks Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (pange tähele, mitte pensionärid, vaid pensionäride ühenduste ühendus) saab 30 000 eurot „tegevusteks“. Mis tegevusteks? Küllap samuti millegi populariseerimiseks, või siis vahest millestki 3D mudeli tegemiseks. Maksumaksjaina me sellest igatahes teada ei saa.