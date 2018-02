Kuhu kulus teater NO99-le juubeliüritusteks antud 300 000 eurot? Film maksis 170 000

Laupäeval ERM-is toimunud juubelivastuvõtul linastunud filmi maksumus oli 170 000 eurot, millele lisandub käibemaks, teatas teater NO99 Delfile.

Võtetel osales ja filmi loomisega oli seotud üle 650 inimese. Kõik Teater NO99 töötajad (sh filmi autorid) filmi ning vastuvõtu juures töötamise eest eraldi tasu ei saanud.

Teater NO99 ja presidendi kantselei vahel sõlmitud lepingu maksumus oli kokku 250 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Kui 170 tuhat sellest kulus filmi "NO31 Teekond" valmimisele, siis muud suuremad kuluartiklid olid: ERMi maja ümberehituskulud ehk tehnika ja dekoratsioonide rent ja paigaldus (ca 65 000 eurot), Vabariigi Aastapäeva vastuvõtu õhtused esinejad (ca 9000 eurot), majutus ja transport (ca 4000 eurot), ERMi maja ümbrust kaunistanud 100 lõket (ca 5000 eurot). NO99 juhib tähelepanu, et need summad on esialgsed. Detailse eelarve avaldab teater pärast kõikide arvete laekumist ja tasumist.

"Nii film kui piduliku vastuvõtu korraldamine ERMis oli võimalik ainult tänu hulgale Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele, kes tegid märkimisväärseid vastutulekuid ning panustasid oma jõudu, nõuandeid ja muid ressursse Vabariigi Presidendi vastuvõtu õnnestumiseks. Teater NO99 tänab südamest kõiki koostööpartnereid," sedastas teater pressiteates.