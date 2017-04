Kuhu kaovad pagulaspered?

Mitu avasüli Eestisse vastu võetud pagulasperet on kadunud kui vits vette – nende asukohast ja tegemistest ei tea midagi ei omavalitsused ega ka tugiisikud.

"Tähtaeg, millal nad pidid tagasi tulema, on ammu möödas. See tähendab, et 23. maist on nad seadust rikkuvad illegaalid, kes tuleb Euroopa Liidust välja saata," tõdeb Viljandi linnapea, rääkides pagulasperest, kelle lapsed peaksid praegu koolis käima, kuid on hoopis Saksamaal reisil.

Põlvas elas kaks pagulasperet, kuid praeguseks pole seal kumbki. Äsja kaotas ka Tartu kaks pagulasperet.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.