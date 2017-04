Kross: Venemaa kasutab kõiki oma valduses olevaid propaganda ja muid infosõjavahendeid, et luua NATO vägede ümber negatiivset fooni

Eestisse juurde saabuvate NATO sõdurite tõttu käivitavad venelased provokatsioonide programmi, milles võidakse sõdureid vägivallale provotseerida, ähvarduskirju saata, aga ka info eest raha pakkuda, ütleb endine luurekoordinaator, praegune riigikogulane Eerik-Niiles Kross.

Liitlasvägede paigutamine Eestisse, Lätisse, Leedusse ja Poolasse vähendab oluliselt Kremli võimalusi meie piirkonnas kontrollimatult musklit näidata ja seda nähakse Moskvas "ohuna", räägib Eerik-Niiles Kross.

Krossi kinnitusel on täiesti kindel, et Venemaa kasutab kõiki oma valduses olevaid propaganda ja muid infosõjavahendeid, et luua NATO vägede ümber negatiivset fooni. "Adressaadid on nii Balti riikide elanikud, eriti venekeelsed elanikud, lääne valijad, lääneriikide valitsused ja muidugi ka kodupublik."

Kaheksa teemat, mida on Balti riikide ja Poola sotsiaalmeedias ja kremlimeelses pärismeedias proovitud n-ö tõugata, on Krossi sõnul järgmised: "Balti riigid on paranoilised ja russofoobsed; NATO vägesid siia ei oodata ja NATO väed on okupandid; NATO ei suuda niikuinii Balti riike kaitsta; NATO sammud on provokatiivsed ja agressiivsed."

