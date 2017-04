Kross: miks Eesti ei liitu Euroopa hübriidohtude vastase keskusega?

"Euroopa hübriidohtude vastane keskus tugevdab nii NATO-Soome kui ka NATO-Euroopa Liidu vahelist koostööd, mis on otsestelt Eest julgeoleku huvides. Sinna on kaasatud ka Soome ja Rootsi, kelle NATOga integreeritus igal võimalikul tasandil peaks olema meile oluline. Koostöötavate riikide nimekiri koosneb meie liitlastest ja sõpradest. Paraku Eestit asutajate seast ei leia," kirjutas Kross Tsahknale saadetud päringus, kus ta uuris, miks Eesti keskuse rajamisest kõrvale jäi.

Sama asi pani imestama ka ekspresident Toomas Hendrik Ilvest.

But not Estonia??? Why not? Seems like an interesting topic to investigate, no? https://t.co/2L5UgeSM6E

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 12, 2017